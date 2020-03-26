أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآلي

أكد في برقية لمحافظ النقد السعودي ضرورة تعقيمها وضمانة سلامتها

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.

جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.