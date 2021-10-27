طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع

قالت إن ثمار نبات عنب الثور يحتوي على مواد مطهرة ومدرة للبول

تعمل الكلى على ترشيح السموم والسوائل الزائدة من الدم، لتفرز بعد ذلك مع البول، ويوصف الفقدان التدريجي لوظائف الكلى بالفشل الكلوي، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت خبيرة التغذية، ماريا تيخوميروفا، عددًا من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الكلى، حسب ما نشر موقع "ميديك فوريوم".

وأكدت "تيخوميروفا" أن ثمار نبات عنب الثور، وهو من عائلة التوت، يقدم فوائد طبية كبيرة للكلى فهو يحتوي على مواد مطهرة ومدرة للبول، كما أن الكثير من الأطباء يوصي باستخدام التوت لمعالجة أمراض الكلى المزمنة والتهابات المسالك البولية.

ونصحت خبيرة التغذية بتناول البرتقال والرمان والعنب والبصل والثوم للوقاية من أمراض الكلى، كما أن البطيخ واليقطين لهما تأثير مدر للبول، وأوصت تيخوميروفا بالاهتمام بالأعشاب، من بينها بذور الكمون والشمر واليانسون والشبت حيث تعمل الزيوت الأساسية في تركيبتها كعوامل مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج.

ويرى الخبراء أن تناول السلطات بانتظام مع الملفوف الطازج الذي يحتوي على العديد من المواد الكيميائية النباتية، يساعد الجسم على إزالة المواد الضارة، كما تفيد مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم والبصل في محاربة الالتهابات، ويوصى باستخدام الهليون للطهي الغني بفيتامينات "A" و"C"، بالإضافة إلى مراعاة نظام شرب الماء للحفاظ على صحة الكلى، حذر الخبراء من تناول الحلويات والوجبات السريعة بالإضافة إلى الامتناع عن تناول الكحول.

ويشير الخبراء إلى أن علامات مرض الكلى تتلخص بما يلي: حمى، قشعريرة، ألم في الظهر، ألم في البطن، كثرة التبول، حرقان وألم عند التبول، الغثيان والقيء، دم في البول، ورائح كريهة عند التبول، مما يستدعي زيارة الطبيب حيث يمكن لعدوى خطيرة في الكلى أن تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

