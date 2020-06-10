كورونا في العراق: 1146 إصابة جديدة و34 حالة وفاة إضافية

لبنان: ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 1388

أُعلن في لبنان تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 12 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والثمانية الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1388 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1789 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات على 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 832 حالة.



العراق

شهد العراق خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشّي الوباء حتى اليوم إلى 15414 إصابة مؤكدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بأن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار ونينوى وكركوك والأنبار.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 426 حالة، فيما تم تسجيل 383 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6214 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 8774؛ منهم 88 في غرف العناية المركزة.