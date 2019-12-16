"أبو عضيدة" في القفص الذهبي

يتلقى شاعر النظم والمحاورة فالح بن ناصر أبوعضيدة السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه.

وشارك "السبيعي" فرحته جمعٌ غفير، من مسؤولين ورجال أعمال وشعراء ومنشدين، وتضمن الحفل إحياء العرضة السعودية وتقديم أهازيج الفرح.

وتبارك "سبق" لـ"أبوعضيدة" وتتمنى له حياة سعيدة.