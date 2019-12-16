"أبو عضيدة" في القفص الذهبي

يتلقى شاعر النظم والمحاورة فالح بن ناصر أبوعضيدة السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه.

وشارك "السبيعي" فرحته جمعٌ غفير، من مسؤولين ورجال أعمال وشعراء ومنشدين، وتضمن الحفل إحياء العرضة السعودية وتقديم أهازيج الفرح.

وتبارك "سبق" لـ"أبوعضيدة" وتتمنى له حياة سعيدة.

الشاعر فالح بن ناصر أبوعضيدة

2

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 03:52 PM

"أبو عضيدة" في القفص الذهبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 896

يتلقى شاعر النظم والمحاورة فالح بن ناصر أبوعضيدة السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه.

وشارك "السبيعي" فرحته جمعٌ غفير، من مسؤولين ورجال أعمال وشعراء ومنشدين، وتضمن الحفل إحياء العرضة السعودية وتقديم أهازيج الفرح.

وتبارك "سبق" لـ"أبوعضيدة" وتتمنى له حياة سعيدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الشاعر فالح بن ناصر أبوعضيدة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019