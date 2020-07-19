"اتحاد الهجن" يعتمد الجدول الزمني لسباقات الميادين في السعودية للموسم الجديد

أطلق برنامج الكشف عن المنشطات خلال اجتماعه برئاسة الأمير "فهد بن جلوي"

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اجتماعه الثاني اليوم الأحد 28 ذي القعدة 1441، الموافق 19 يوليو 2020، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفي التفاصيل، رفع الأمير فهد بن جلوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وأعضاء المجلس، في بداية الاجتماع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على دعمهما اللامحدود، ورعايتهما لرياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

وقدّم الأمير فهد وأعضاء المجلس شكرهم للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، على توجيهاته ومتابعته لكل ما يخدم رياضة الهجن.

وخلال الاجتماع استعرض المدير التنفيذي للاتحاد وليد بن أحمد السقا جدول الأعمال والتقرير لإنجازات الاتحاد، كما استعرض الأمر السامي الكريم القاضي بإعداد ضوابط مشاركة أصحاب الهجن تسهيلاً للمشاركين في المهرجانات والسباقات التي تقام خارج السعودية؛ إذ يصدر الاتحاد السعودي للهجن تصريحًا للمنافذ البرية بالسماح لهم بالخروج، إضافة للاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي، والمقابل المالي للخدمات والعقوبات، والبرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن، التي اعتمدها مجلس الإدارة بالإجماع.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الجدول الزمني لسباقات ميادين الهجن في السعودية للموسم الرياضي 2020-2021؛ ليكون خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 حتى 31 مارس 2021 لجميع الميادين، إضافة إلى إطلاق البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن، المعتمد من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

كما اعتمد مجلس الإدارة لوائح الميادين والسباقات والمشاركين. وجاءت لائحة الميادين بـ54 مادة، تضمنت أنواع الميادين وفئاتها، وشروط إنشائها وتنظيمها، وحوكمتها، وتصاريح إقامة السباقات والفعاليات فيها.

واحتوت لائحة المشاركين على 60 مادة، نصت على متطلبات وشروط تسجيل المُلاك، وآلية ومتطلبات تسجيل هجان سعودي، كما تضمنت أيضًا متطلبات إصدار تأشيرة عامل هجان.

كما شملت لائحة المسابقات 67 مادة حول فئات وأنواع السباقات، وآلية تنظيم السباقات في الميادين، واللجان الميدانية ومهامها، ونفقات السباق، والحقوق التجارية.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن إلى أنه سيتم الإعلان عن البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن لاحقًا.

فيما أكد الاتحاد تطبيق اللوائح التنظيمية والخدمات والمقابل المالي بدءًا من تاريخ اليوم 28 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020م. وبإمكان الجميع الاطلاع على اللوائح من خلال الروابط المرفقة الآتية:

لائحة المشاركين: https://bit.ly/2Wy3f64

لائحة الميادين: https://bit.ly/3jr4JJd

لائحة السباقات: https://bit.ly/3je0Zup

وفي نهاية الاجتماع قدَّم رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن جلوي شكره لأعضاء المجلس متمنيًا التوفيق ومزيدًا من النجاحات لرياضة الهجن.