تجاوزت الـ11 ألف حالة ..20 وفاة و491 إصابة بكورونا في مصر

إجمالي حالات الوفاة بلغ 612 حالة والشفاء وصلت 2950 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بالفيروس ووفاة 20حالة .

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو11791 حالة، من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 612 حالة وفاة.