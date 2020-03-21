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"يا الله بصيفية نرعى بها حولية" توصيفة لمطر السماك الهاطل قبل يومين

برد محسوس يتزحزح.. "الزعاق" منبّهًا: نعيش أيام "بياع الخبل عباته"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا اليوم السبت سنحسّ بعودة البرد بدءًا من المناطق الشمالية #الحدود_الشمالية #تبوك #طريف #القريات #عرعر #رفحاء #الحفر.



وتابع: "مع حلول المساء يتزحزح ناحية #الجوف #حائل #القصيم #الزلفي #المجمعة #الرياض".



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البرد المحسوس خلال هذين اليومين يسمى: برد بياع الخبل عباته".



وكان "الزعاق" قد تحدث، أول أمس الخميس، عن مطر السماك، وقال: "خلال هذه الأيام: يسمى المطر الهاطل بمطر الصيف، والذي يسمى عند أهالينا رحمهم الله بالبادية بمطر السماك، يقول أهالينا: (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية)".