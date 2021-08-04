"دراية المالية": 25 مليار ريال حجم "الأصول المدارة وتحت الحفظ"

لأول مرة بتاريخها وفي إضافة لسِجلها المميز في خدمات الوساطة

بلغت قيمة حجم الأصول المدارة وحفظ أصول العملاء بشركة دراية المالية 25 مليار ريال للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالي؛ إذ واصلت الشركة نموها القوي في إدارة الأصول لتبلغ قيمة الأصول المدارة لشركة دراية نحو 6.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2021.

ودخلت "دراية" تصنيف "فوربز" لأكبر 30 شركة إدارة أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنضم إلى نخبة من الشركات المتميزة في إدارة الأصول، وذلك في إضافة لسجلها المميز والرائد في تقديم خدمات الوساطة المالية بوصفها أكبر شركة مستقلة في مجال الوساطة بالمنطقة.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي سبب وصول قيمة المحافظ المدارة وحفظ أصول العملاء لـ 25 مليار ريال إلى أن المستثمرين "يبحثون عن شركة تعطيهم تجربة استثمارية مميزة، ولديها تنوع في منتجاتها الاستثمارية، إضافة إلى التطوير المستمر لخدماتها ومنتجاتها، وهذا ما حرصت عليه دراية المالية من بداية إنشائها؛ إذ تمتلك دراية أسرع أنظمة التداول وأكثرها تطورًا، ولديها منتجات استثمارية عديدة، تناسب جميع فئات المستثمرين؛ إذ تجمع الأسواق كافة تحت مظلة واحدة، إضافة إلى التداول الموحد في 25 سوقًا، مثل: الأسهم والسندات والصكوك محليًّا وعالميًّا، والتداول في عقود الفوركس وعقود المشتقات المالية ومنتجات التمويل بالهامش، ويمكن الوصول لكل هذه الخدمات من خلال منصة دراية الإلكترونية".

وأضاف: "كما تقدم دراية منتجات الاستثمارات البديلة، إضافة إلى خدمات إدارة المحافظ والصناديق وخدمة المشورة الاستثمارية التي تساعد عملاء الشركة على اختيار المنتجات المناسبة لهم في أسواق المال، إضافة إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة في مختلف الاستثمارات عن طريق خدمة سوبرماركت الصناديق الاستثمارية في موقع دراية الإلكتروني".

يُذكر أنه بفضل التطور المستمر والتنوع في المنتجات الاستثمارية حصلت شركة دراية المالية على العديد من الجوائز خلال السنوات الماضية، وهي مؤسسة مالية مرخصة من قِبل هيئة السوق المالية.



