إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة

أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

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13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 04:58 PM

دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة

إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

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