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دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة

إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

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أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.



وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.