إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة
أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.