"كورونا" ينقل عدواه إلى 3.330 بريطانياً في يوم واحد

عشية الحظر على التجمعات

سجلت بريطانيا 3.330 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة اليوم (الأحد)، وذلك مقابل 3.497 إصابة أمس.

وتبدأ بريطانيا غداً في تطبيق حظر جديد على التجمعات؛ في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.

بريطانياً فيروس كورونا الجديد

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13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 07:26 PM

عشية الحظر على التجمعات

"كورونا" ينقل عدواه إلى 3.330 بريطانياً في يوم واحد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت بريطانيا 3.330 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة اليوم (الأحد)، وذلك مقابل 3.497 إصابة أمس.

وتبدأ بريطانيا غداً في تطبيق حظر جديد على التجمعات؛ في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.

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بريطانياً فيروس كورونا الجديد

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