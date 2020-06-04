"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمه وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 10:09 AM

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمه وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

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