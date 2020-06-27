"الخالدي": سحب رجال الأعمال لاستثماراتهم من الدول المعادية يؤكد التزامهم الوطني

رئيس غرفة "الشرقية" يسلط الضوء على المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي بتركيا

أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بالاستجابة الفورية والتفاعل الإيجابي الذي أبداه رجال أعمال المملكة من كل المناطق مع دعوات الغرفة بالانسحاب من اقتصاديات الدول ذات التوجهات المعادية للمملكة، وانتقال استثماراتهم وتعاملاتهم التجارية واستيراد السلع والمنتجات إما إلى الداخل الآخذ في النمو بصورة متلاحقة، أو إلى دول أُخرى صديقة ترتبط بمصالح كبيرة ومتجذرة مع المملكة.

وقال "الخالدي": هذه الاستجابة وهذا التفاعل من رجال الأعمال، إنما يؤكد مدى الالتزام بواجبهم الوطني، وانتمائهم لهذا الوطن المعطاء.

وكانت غرفة الشرقية وعدد من غرف المملكة، قد أطلقت دعوات حذّروا فيها رجال الأعمال من مغبة الاستثمار في تركيا، بعد تعرّض الكثيرين منهم لعمليات إكراه وسرقة وابتزاز خلال العام الماضي؛ حيث ارتفعت وتيرة المضايقات والتهديدات كثيراً ضد المستثمرين السعوديين، وواجهوا مشاكل وقضايا هدّدت استثماراتهم، وسط غياب غير مبرر من الجهات التركية التي لم تقم بواجبها في حماية المستثمرين السعوديين.

وأضاف "الخالدي": الغرفة لا تزال تفتح أبوابها لكل رجال الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمناً والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وترتبط بالمملكة باتفاقيات وعلاقات تجارية متجذّرة، والكثيرون من رجال الأعمال ممن كانوا يستثمرون في تركيا أو غيرها من الدول التي تعادي المملكة أو لهم تعاملات تجارية، تواصلوا مع الغرفة بشأن التعرف على الفرص المتاحة سواء في الداخل أو الدول الصديقة والأكثر أمناً لنقل استثماراتهم وتعاملاتهم اليها.

وأشار إلى كم المشكلات التي تعرّض لها المستثمرون السعوديون في تركيا، لاسيما ممن كانوا يستثمرون في القطاع العقاري، فلم يكونوا يحصلون على سندات التملك، ويُمنعون من دخول مساكنهم، رغم دفعهم كامل قيمة العقار.

وكشف أنهم يتم تهديدهم من قبل الشركات المقاولة، ولا يتسلّمون مساكنهم في الأوقات المحددة الذي تم الاتفاق عليها في العقود، مجدداً دعوته لرجال الأعمال بتوخي الحذر من الاستثمار في البلدان المضطربة، أو التي لا تحفظ الحقوق أو تقدم الحماية للمستثمرين الأجانب، مؤكداً على أن إدراك رجال الأعمال لمدى تطبيق البلدان لإجراءات حماية المستثمرين لا يقل أهمية عن حسابات الربح والخسارة.