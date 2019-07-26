تنفيذ مشروعات حديثة تمد مكة والمشاعر بـمليون م3 يومياً من المياه

ضمن التخطيط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول 2020

تسهم ستة مشروعات مائية جديدة مع اقتراب موسم حج هذا العام في رفد الخدمة المقدمة لقاصدي مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن ترتكز جميع المشروعات والخطط المائية على أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المشروعات التي دشّنها، الأسبوع الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة, رئيس لجنة الحج المركزية, بقيمة تجاوزت 3.1 مليار ريال, ونفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تأكيداً على استمرار الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وخلال موسم حج هذا العام، اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خطة شركة المياه الوطنية لتوزيع المياه في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة التي بدأت من منتصف الشهر الجاري, بمعدل ساعات ضخ 22 ساعة يومياً على الأحياء بمكة المكرّمة طوال فترة الموسم, حيث يقدر ما سيضخ من المياه مدة الموسم "41" مليون متر مكعب, وتقدر كميات التوزيع اليومي بـ "1.40.000" مليون متر مكعب, فيما سيتم توزيع 60 ألف متر مكعب يومياً للمسجد الحرام.

وتضمنت الخطة التشغيلية كمية "1.570.000" متر مكعب من المياه ضمن الخزن الإستراتيجي لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة, بزيادة 12 % عن العام الماضي, فيما قدرت كميات الخزن التشغيلية "838.000" متر مكعب، فيما قدرت كمية المياه التي خُصصت لميقات السيل الكبير "قرن المنازل" 4.500 متر مكعب يومياً, وخُصص 600 متر مكعب يومياً لميقات يلملم, إلى جانب توفير 10 ناقلات بسعة 19 طناً للطوارئ, وتخصيص200 متر مكعب يومياً لميقات الجحفة في رابغ, مع تحديد خاص للناقلات على مدار الساعة.

وتشمل توزيع ما يقارب 3.600.000 عبوة سعة 5 لترات من ماء زمزم, مستهدفة هذا العام أكثر من 2.200.000 حاج عن طريق نقاط البيع بالمطارات في جدة, والمدينة المنوّرة, بزيادة قدرها 5 % عن العام الماضي.

أما المشروعات الستة فقد شملت تدشين المرحلة الثانية من محطة التحلية بالشعيبة على ساحل البحر الأحمر, بتقنية التناضح العكسي, بسعة تصميمية قُدرت بـ 250 ألف متر مكعب يومياً, لتكون من أسرع مشاريع تحلية المياه إنجازاً على مستوى العالم, وبتكلفة تجاوزت "1.1" مليار ريال.

وشمل المشروع الثاني, تنفيذ خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بطول "86" كيلو متراً, وبقطر "80" بوصة, وبسعة تصميمية "607.728" ألف متر مكعب من المياه, وترقية نظام نقل المياه من الشعيبة إلى قويزة لمضاعفة سعة الضخ اليومي من "310" آلاف متر مكعب يومياً إلى "620" ألف متر مكعب يومياً, بتكلفة إجمالية تجاوزت "875" مليون ريال.

وتضمن المشروع الثالث تنفيذ وحدة التحلية بالشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير, باستخدام تقنية سحب البخار الفائض من المحطة لتحويل الطاقة وإنتاج المياه, مما يسهم في توفير كميات إضافية من المياه بسعة "91.200" ألف متر مكعب يومياً, وبتكلفة تجاوزت "465"مليون ريال, فيما شمل المشروع الرابع, تنفيذ أربعة خزانات مياه إستراتيجية في منطقة الشهداء بالعاصمة المقدّسة, تبلغ سعة الخزان الواحد "140" ألف متر مكعب, فيما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للخزانات "560" ألف متر مكعب, بتكلفة تجاوزت "182" مليون ريال, لمواكبة الطلب على المياه في المسجد الحرام.

كما شمل المشروع الخامس تنفيذ شبكات مياه بطول "150" كيلو متراً, إضافة إلى "4600" توصيلة منزلية لخدمة "87.400" ألف مستفيد, وزيادة نسبة تغطية خدمات المياه في أحياء (النسيم, وبطحاء قريش, وأجزاء من العوالي) في مكة المكرّمة, بتكلفة تجاوزت "126" مليون ريال.

وتضمن المشروع السادس تنفيذ مشاريع لأعمال ربط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية, لزيادة نسبة تغطية الخدمات لأكثر من "267.520"مستفيداً في أحياء (العوالي, الشوقية, الشرائع, بطحاء قريش) في مكة المكرّمة, قُدرت أطوالها بـ "41.2" كيلو متر, إضافة إلى تنفيذ توصيلات منزلية بلغ عددها "14.080" ألف توصيلة, بتكلفة إجمالية تجاوزت "309" ملايين ريال.