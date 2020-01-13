"مدني الجوف" يكرم مواطناً أنقذ طفلة من حريق نشب في سكنها

تمكن من ذلك قبل وصول الإطفائيين للموقع

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد فلاح بن محمد القحطاني، اليوم، المواطن ثامر بن رحيل ربيع الرويلي، لقاء موقفه الإنساني في إنقاذ طفلة كانت بداخل شقة نشب بها حريق بحي العزيزية بمدينة سكاكا.

وقدم العميد "القحطاني" الشكر والتقدير له على جهوده، داعياً المولى عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

يذكر أن حادث الحريق قد نشب بمطبخ إحدى الشقق في مدينة سكاكا بعمارة سكنية، وقام "الرويلي" بإنقاذ الطفلة من الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع.