"البر" توزع 50 جهاز كمبيوتر على طلبة جبال العبادل

دعمًا لمنصة "مدرستي"

وزعت جمعية "البر" بجبال العبادل، 50 جهاز كمبيوتر لمستفيديها من الطلاب والطالبات، برعاية محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة، دعمًا لمشروع منصة "مدرستي" الذي أطلقته وزارة التعليم تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا، استكمالًا لمبادرة "بادر".

وعبّر المستفيدون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للجمعية على هذه المبادرة المجتمعية، والتي مكنت أبناءهم من الحصول على أجهزة كمبيوتر حتى يتسنى لهم سهولة الدخول لمنصة "مدرستي".

وكان وزير التعليم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تكافل" الخيرية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد دشن في وقت سابق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي لتأمين أجهزة لوحية لطلاب وطالبات تكافل.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة تهدف لتأمين أكثر من 70 ألف جهاز لوحي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة "مدرستي".

وأشاد بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

يذكر أن منصة "مدرستي" هي نظام للتعليم عن بعد أنشأته وزارة التعليم تزامنًا مع جائحة كورونا، لتسهيل التعلم على طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وساهمت المنصة في المحافظة على الرحلة التعليمية؛ حيث يستفيد منها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يوميًّا، بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعدد المسارات والمهام.