"منصة الاستقطاب الذكية".. آلية جديدة للتوظيف الإلكتروني بأمانة مكة

تعمل عبر نظام معزز بخصائص الذكاء الاصطناعي لاختيار أنسب المرشحين للوظائف

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منصة الاستقطاب الذكية، وهي منصة جديدة للتوظيف الذكي على مستوى الأمانة، تعمل عبر نظام معزز بخصائص الذكاء الاصطناعي، يعمل على مطابقة الوظائف الشاغرة في الأمانة، مع السير الذاتية للباحثين عن عمل والمحملة في النظام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني أن النظام الجديد "استقطاب" يعد منصة ذكية للتوظيف، وسيساعد الأمانة والدوائر الحكومية الأخرى على اختيار أنسب المرشحين للوظائف، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يستند إلى سجل عمليات البحث والتوظيف السابقة للجهات، ويبني على أساسها توجهات الجهة الحالية والمستقبلية في عمليات البحث عن أنسب الموظفين لاستقطابهم.

وبيّن "عيوني" أن من شأن نظام التوظيف الإلكتروني الذكي أن يساعد إدارات ومسؤولي الموارد البشرية على إيجاد أفضل المرشحين للوظائف بسهولة وإتقان وكل ذلك يكون إلكترونيًّا في ظل وجود عدد هائل من طلبات التوظيف المستلمة.