"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لـ"كورونا" في المملكة يمر بحالة انخفاض في التسارع

قال: أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة وأسهمت في خفض الحالات الحرجة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنى الوبائي في المملكة بعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر بحالة بانخفاض في التسارع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

وكشف "العبدالعالي" أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز أكثر من 52 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 23.3 مليون شخص.

وزارة الصحة كورونا

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09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 04:13 PM

قال: أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة وأسهمت في خفض الحالات الحرجة

"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لـ"كورونا" في المملكة يمر بحالة انخفاض في التسارع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنى الوبائي في المملكة بعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر بحالة بانخفاض في التسارع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

وكشف "العبدالعالي" أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز أكثر من 52 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 23.3 مليون شخص.

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وزارة الصحة كورونا

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