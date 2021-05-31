الأرصاد تنبّه حائل من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
قالت: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.