الأرصاد تنبّه حائل من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

قالت: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ‏على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ‏ونشاطًا في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة مساءً.‏