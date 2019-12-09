مواطنة بجازان توزع نصف مليون قطعة ملابس للأسر المحتاجة خلال عام

"سبق" زارت مشروع "يدًا بيد لكسوة المحتاج" ورصدت محتوياته بالصور

وزّعت مواطنة من منطقة جازان نحو نصف مليون قطعة من الملابس الجاهزة للأسر المحتاجة من مختلف الجنسيات، في العام الماضي، وذلك عن طريق مشروع خيري أسسته قبل عشر سنوات واستمرت في دعمه منذ ذلك الوقت حتى طورته ووسعته بدعم شخصي ومن فاعلي الخير أيضًا.

وتفصيلاً، قامت "سبق" بزيارة لمشروع "يدًا بيد لكسوة المحتاج"، واطلعت على المشروع وما يوفره للمحتاجين، حيث يُقام المشروع بمبنى من ثلاثة طوابق في محافظة أبوعريش مخصص كليًا لتخزين وعرض الملابس أو الأثاث، التي تصل للمشروع من المتبرعين ويقوم المشروع بإعادة تدويرها وتنظيفها وعرضها على المحتاجين.

ونشأ المشروع على يد فاطمة السهلي ومساعدتها آمنة باجبير قبل عشر سنوات بجهود ذاتية في غرفتين، وتم بعد ذلك بناء عددٍ من الغرف لتوسعة مخازن المشروع ومن ثم تطويره حاليًا بجهود شخصية ومن ثم الحصول على ترخيص من الجمعية الخيرية، واستئجار مبنى من ثلاثة طوابق وتخصيصه لعرض التبرعات، حيث قام محافظ أبو عريش، اليوم، بافتتاح المبنى الجديد للمشروع، حيث أسهم عددٌ من فاعلي الخير بدعم تكلفة الإيجار للمبنى الجديد.

ونجحت المواطنة عبر مشروعها من الوصول إلى أكثر من 10 آلاف أسرة من مختلف الجنسيات في مختلف المحافظات وتسليمهم احتياجاتهم من الملابس خلال عام واحد، وكما أن المبنى مجهز لاستقبال النساء والحصول على ما يلزمهن وعائلاتهن من الموجودات كفساتين زفاف وأثاث وملابس وألعاب وإكسسوارات.