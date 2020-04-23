نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

رفع الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً - الله عز وجلّ - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزه ويزيد تمكينه ونصره ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير نجران

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 11:27 PM

نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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رفع الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً - الله عز وجلّ - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزه ويزيد تمكينه ونصره ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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