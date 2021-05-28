شاهد .. أوبريت ‫"درع سلمان" ‏في نهائي أغلى الكؤوس

ظهر فيه أبطال الصحة والأمن ورياضيون ورياضيات

شهدت المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أوبريت "درع سلمان" من كلمات فهد المساعد، وألحان راكان، وأداء الفنان ماجد المهندس، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقي "التعاون والفيصلي".



وظهر في الأوبريت أبطال الصحة والأمن، ورياضيون ورياضيات.