شاهد .. أوبريت ‫"درع سلمان" ‏في نهائي أغلى الكؤوس

ظهر فيه أبطال الصحة والأمن ورياضيون ورياضيات

شهدت المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أوبريت "درع سلمان" من كلمات فهد المساعد، وألحان راكان، وأداء الفنان ماجد المهندس، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقي "التعاون والفيصلي".

وظهر في الأوبريت أبطال الصحة والأمن، ورياضيون ورياضيات.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

3

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 01:59 AM

ظهر فيه أبطال الصحة والأمن ورياضيون ورياضيات

شاهد .. أوبريت ‫"درع سلمان" ‏في نهائي أغلى الكؤوس

عبدالحكيم شار

الرياض

2 2,958

شهدت المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أوبريت "درع سلمان" من كلمات فهد المساعد، وألحان راكان، وأداء الفنان ماجد المهندس، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقي "التعاون والفيصلي".

وظهر في الأوبريت أبطال الصحة والأمن، ورياضيون ورياضيات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021