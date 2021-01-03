129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

الصحة العمانية: عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1%

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 02:44 PM

الصحة العمانية: عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1%

129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

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