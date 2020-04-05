نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة لترتفع وفيات "كورونا" بالولاية إلى 4159 حالة

"كومو": الحصيلة تراجعت عن اليوم السابق لكن من المبكر استخلاص النتائج

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 شخصاً.



وفي التفاصيل، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.