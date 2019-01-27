بغداد تستدعي السفير التركي احتجاجًا على مقتل متظاهر في كردستان

"الخارجية العراقية" أدانت إطلاق النار على المواطنين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الأحد)، أنها ستستدعي السفير التركي لدى بغداد، غداة احتجاجات عنيفة في كردستان العراق؛ أسفرت عن مقتل متظاهر بنيران القوات التركية.

وأدانت الخارجية العراقية في بيان، ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة، محافظة دهوك، والذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأشارت إلى أن ذلك أعقبه "قيام الطيران العسكريِ التركي بالتحليق على ارتفاعات مُنخفِضة، ما تسبب بالذعر بين المواطنين".

واقتحم محتجون أكراد أمس مقرًا عسكريًا للجيش التركي في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا بشمال العراق، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، بعدما هاجم متظاهرون القوات التركية التي يتهمونها بقتل أربعة مدنيين خلال غارة جوية مؤخرًا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين يضرمون النار بآليات عسكرية تركية.

واستدعت بغداد السفير التركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ احتجاجًا على الضربات الجوية التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية، ودانت تلك الهجمات واعتبرتها انتهاكًا لسيادتها.