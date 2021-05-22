العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021م، في قسم الطوارئ 15 مستفيداً، وعيادة الباطنية 20 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مستفيدين، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد، كما صرفت الأدوية لـ 21 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 18مريضًا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442 05:24 PM

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حجة

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021م، في قسم الطوارئ 15 مستفيداً، وعيادة الباطنية 20 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مستفيدين، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد، كما صرفت الأدوية لـ 21 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 18مريضًا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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