"التحالف": تدمير 29 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وقتل 330 عنصرًا

تنفيذ 48 عملية استهداف خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، التحالف: تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 250 عنصرًا.

كما أعلن "التحالف"، تنفيذ 12 عملية استهداف للميليشيات في البيضاء خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 80 عنصرًا.