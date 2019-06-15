رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة.. والأرصاد تنبه

تصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية، اليوم، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: جدة - القنفذة - الليث - بحرة - رابغ، وتستمر حتى الخامسة مساءً.