أثناء مشاركته في "العزم الصلب".. وفاة جندي أمريكي في الأردن

البنتاغون: الواقعة ليس لها علاقة بأي عمليات قتالية ويجري التحقيق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وفاة جندي أمريكي في الأردن، كان يشارك في عملية "العزم الصلب".

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي: إن "نيك برافو ريغولز من لارغجو بفلوريدا، توفي في 23 يونيو الجاري في الأردن، خلال دعم عمليات في منطقة عمليات القيادة المركزية".

ووفق "الألمانية"، لفت بيان الدفاع، الذي صدر الليلة الماضية، إلى أنه لا علاقة بين الوفاة وعمليات القتال، وأنه يجري التحقيق فيها.

وبيّنت الدفاع الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن ريغولز كان يخدم في الكتيبة الثانية، بفوج مدفعية الدفاع الجوي الـ43، اللواء 11 للجيش في فورت بليس بولاية تكساس.