لتوعية الحجاج.. الجهات الحكومية تفعّل حساباتها بـ"تويتر وسناب"

لإبراز الجهود المبذولة منذ وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة

فعّلت الجهات الحكومية حساباتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"السناب شات"؛ لتوعية الحجاج وإرشادهم من خلال تقديم المساعدة لهم بالرد على الاستفسارات.

ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال نشر التغريدات ومقاطع الفيديو التي تبرز الجهود المكثفة والمبذولة من كل جهة حكومية؛ خدمةً لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة وحتى عودتهم لديارهم.



وتستعرض "سبق" تغريدات "وزارة الداخلية" و"الحرس الوطني" و"الأمن العام" و"الجوازات"، ولا تزال عدسة "سبق" ترصد من الجولات الميدانية المصورة الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.



وزارة الداخلية

وقد بادرت "وزارة الداخلية" من خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، بنشر تغريدات أمنية؛ حيث قالت في التغريدة الأولى: "الشمس تغرب.. ويبقى أمنكم (مشرق)".



ونشرت عددًا من مقاطع الفيديو تستعرض من خلال قوات أمن الحج المشاركة لهذا العام 1440هـ.

وتضمنت كل تغريدة عبارات نالت على إعجاب مرتادي مواقع التواصل، وحظيت بتفاعل الآف المتابعين بإعادة التغريدات لها؛ وهي على النحو التالي: "جاهزون لاستقبال الحجاج.. وأمنهم خط أحمر، ومن مركز القيادة إلى الميدان.. نبض أمني لا يتوقف، وساهرون لأجلكم.. أمنكم واجبنا، ومستعدون لكل طارئ.. وهاجسنا الحقيقي ماذا يرغب الحاج، ولأنها الدرة الثمينة ستبقى "مكة" في أيدٍ أمينة.



الحرس الوطني

أما وزارة الحرس الوطني فقد نشرت العديد من التغريدات الإرشادية لمتابعي موقعها الرسمي بـ"تويتر"؛ حيث كانت التغريدات عن "العمل الصالح في عشر ذي الحجة" و"ما هي صفة الحج حسب أنواع النسك"، و"ماذا يفعل الحاج في يوم التروية"، وماذا يفعل الحاج في يوم عرفة، بالإضافة لتغريدات تظهر من خلالها الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.



الأمن العام

ونشر الأمن العام تغريدتين من خلال حسابه الرسمي بـ"تويتر" كإرشادات للحجاج؛ الأولى قالت فيها: "أخي الحاج.. عند فقدانك متعلقاتك الشخصية.. توجه لأقرب وحدة مفقودات".

وأشار إلى مواقع وحدة المفقودات في "عرفة" بجوار مستشفى جبل الرحمة، ووحدة المفقودات في "منى" مجر الكبش بجوار جسر الجمرات، كما جاء في التغريدة الثانية "ضيف الرحمن.. حمل الأمتعة الكبيرة بمواقع الزحام يعرضك والآخرين للخطر".



الجوازات

وتقوم الجوازات من خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، بنشر إحصائية الحجاج القادمين من خارج المملكة، وكذلك نشر العقوبات الصادرة من مراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة بحق ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية، ونشر التغريدات التي توضح الجهود في خدمة الحجاج في بلادهم.



ونشرت تغريدة أخرى قالت فيها: "الحمد لله الذي شرّف بلادنا بخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة، في ظل دعم متواصل من قيادة كريمة، فيما استعرضت في أوقات سابقة كيفية إصدار التصاريح لدخول العاصمة والمشاعر المقدسة عبر منصتَيْ "أبشر" و"مقيم" الإلكترونيتين؛ حيث إن العقوبات النظامية الصادرة تتضاعف بحق كل من ينقل حجاجًا بدون تصاريح حج نظامية، بعدد المخالفين الذين يتم نقلهم.



يُشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجّه مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وأهمية التنافس والتسابق في خدمة قاصدي الحرمين وتذليل كل الصعاب.