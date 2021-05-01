خروج قطار مصري جديد عن القضبان.. ولا خسائر

بسبب وجود عطل في التحويلة.. وحركة القطارات توقفت

خرج قطار المنصورة - دمياط، اليوم السبت، عن القضبان في مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط "شمال العاصمة المصرية"، دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل عناصر المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج عربة القطار رقم 47، القادم من المنصورة المتجه إلى كفر سعد، من القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود المقصورة والقطار في الطريق، ويجري رفع العربة إلى وضعها على الخط مرة ثانية واستكمال الطريق.

وقبل أيام، شهدت محطة قطار المعمورة- شرق الإسكندرية، انفصال عربة قطار أبوقير قبل دخوله إلى محطة المعمورة الشاطئ، ما بثّ الذعر والهلع بين الركاب.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حوادث عدة للقطارات أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.