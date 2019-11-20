تدريبات الأهلي: الدوليون يشاركون .. وعبدالفتاح يواصل التأهيل

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الفيصلي السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

عقد مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، تناولت برنامج الفريق استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام الفيصلي، كما شرح النهج الفني المطلوب تنفيذه رغبة في تطبيقه خلال التدريبات الإعدادية للفريق.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والاستحواذ تحت ضغط والتمرير السريع.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم.

واصل الكابتن عبدالفتاح عسيري برنامجه التأهيلي المعد له من قِبل الجهاز الطبي للفريق إثر الإصابة التي تعرض لها أخيرًا.



وقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية.