اقتصاد راسخ في "الجائحة".. مختصّة: حزمة الدعم الأخيرة ركّزت على محورين

قالت: لم يكن "كورونا" أول اختبار يدخله اقتصاد المملكة بعد تطبيق "رؤية 2030"

قالت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ"سبق": إنه‏ لم يكن وباء كورونا أول اختبار يدخله الاقتصاد السعودي في مسيرته، بعد العمل بمتطلبات رؤية 2030؛ فهذا الاقتصاد خاض اختبارات كثيرة من قبل، ونجح فيها وتجاوزها بامتياز، بَيْدَ أن اختبار كورونا يظلّ الأقوى والأعنف على الإطلاق حتى هذه اللحظة، ولا يستطيع تجاوزه إلا الاقتصادات القوية راسخة البنيان.

وتابعت: "الحزمة الأخيرة من الدعم تؤكّد مدى حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة على مختلف المنشآت، حزم الدعم المتوالية سيكون لها بالغ الأثر في تخفيف الضغط على المنشآت، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك بالدائنين من البنوك وجهات التمويل وغيرها، وهي استمرارٌ لدعم الدولة للقطاع الخاص منذ بدء تأثيرات جائحة كورونا على المنشآت، وخاصة التي أعقبت حظر التجول، وهي تؤكّد فهم الدولة للتأثيرات الاقتصادية لهذه الجائحة التي اجتاحت كل دول العالم".

وأضافت: "ركّزت على محورين مهمين؛ أحدهما تخفيف الأعباء وتأجيل سداد الفواتير سواء للكهرباء أو الخدمات الحكومية المختلفة والإعفاء من بعضها، فالمرحلة الحالية لا تنظر فيها المنشآت إلا إلى الاستمرارية والبقاء في وقت انهارت فيه منظومات اقتصادية في دول أخرى".

وبيّنت: "أما المحور الآخر الذي ركّزت عليه الحزمة، فهو ما يتعلّق بدعم وزارة المالية للمتعاقدين مع الدولة ضمن برنامج سداد؛ حيث سداد جميع مستحقّات القطاع الخاص ممّن تعاقدوا لإنشاء مشاريع أو قدموا خدمات للجهات الحكومية المختلفة، وستكون له آثار جيدة في إعادة ضخّ الأموال في منظومة الاقتصاد الوطني، وهو بشارة خير في إعادة الحركة والنشاط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل مع المنشآت الكبرى".

وأشارت "الغامدي" إلى المبادرات الإضافية لدعم الاقتصاد والمنشآت التي تمثّلت في: تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقّات القطاع الخاص، تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لشهرَيْ (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء للأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتمّ تحصيل المستحقّات المتبقّية على دفعات مقسّمة لمدة ستة أشهر ابتداء من يناير 2021، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

وبيّنت أن الدعم شمل الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلّة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحدّ الأدنى من الرواتب لهم، وهذا يدلّ على مدى الاهتمام بالعاملين، كما تم التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامّة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية".

