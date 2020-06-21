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نشَب في سكن العمال.. متعثر منذ أكثر من 10 سنوات

مدني المخواة يباشر حريقًا في مستشفى المحافظة الجديد

تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد.

فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده.

الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.