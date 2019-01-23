انشطار مركبة إلى جزأين ومصرع شاب على طريق الجنوب بالطائف

الأهالي يطالبون بحواجز خرسانية بين المسارَيْن لوضع حد لمسلسل الحوادث

شهد طريق الجنوب بالقرب من مفرق الأقمار الصناعية بمحافظة الطائف اليوم حادثًا مروريًّا مروعًا بين مركبتَيْن، انشطرت فيه إحداهما إلى جزأين بالجزيرة الفاصلة بين المسارين؛ ما أدى إلى وفاة شاب في ريعان الشباب، وسط مطالبات الأهالي بالتدخل لوضع حد لمسلسل الحوادث على هذا الطريق لعدم وجود حواجز خرسانية بين المسارين.

ولفظ شاب أنفاسه اليوم بموقع حادث مركبتين من جراء عدم وجود حاجز خرساني بين المسارين. وتشكل الحوادث المشابهة نسبة كبيرة بعد وفاة العديد من الأشخاص من جراء عدم وجود حواجز خرسانية بين المسارين.

ويقول أحد أهالي المنطقة المواطن بندر السواط: ‏الحوادث شبه يومية بطريق جنوب الطائف؛ فالطريق يحصد الأرواح، وعدم وجود صبات خرسانية بين المسارين يزيد من نسبة الحوادث المميتة، وآخرها وفاة شاب هذا اليوم.

وطالب الإعلامي محمد السواط أمير منطقة مكة المكرمة بمحاسبة المقصرين من المسؤولين من جراء عدم وجود حواجز خرسانية بين المسارين، وضَعف الصيانة على الطريق.. وقال: كم فقدنا من أبرياء على هذا الطريق.. ولا أعلم ما هو السبب وراء صمت وزارة النقل! نريد أن تقف شخصيًّا على طريق الجنوب، وتعرف معاناتنا.