وعد بحفل بهي .."تعليم الرياض" يستعد لتكريم المتفوقات وبنات الشهداء

اجتماع للجان ترأسته "العرفج" .. و"عطية": هدفنا إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار

ترأست مساعد المدير العام للشئون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح بنت عبدالله العرفج؛ الاجتماع الأول للجان تكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ؛ وذلك في مبنى الإدارة بالوشم.

وقالت "العرفج"، خلال الاجتماع، إن الإدارة استعدّت مبكراً هذا العام لحفل تكريم الطالبات المتفوقات في التحصيل الدراسي وطالبات التربية الخاصة والفائزات في المسابقات اللاصفية وبنات شهداء الواجب.

وأشارت إلى أهمية تكريم المتفوقات لتشجيعهنّ على مضاعفة جهودهنّ وتحفيز الأخريات من متوسطي وضعاف التحصيل الدراسي للاقتداء بهنّ وبث روح المنافسة الإيجابية بين طالبات مدارس المنطقة.

من جانبها، أوضحت مديرة التوجيه والإرشاد سحر بنت عبدالرحمن عطية، أن إدارة التعليم تحرص كل عام على تكريم الطالبات المتفوقات في جميع المجالات كل عام بهدف إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار لديهنَّ مع إتاحة الفرصة لهنَّ لممارسة مواهبهنَّ المتعددة وتنمية اهتماماتهنَّ العلمية التي تتفق مع قدراتهنَّ وميولهنَّ داخل المحيط المدرسي.

وتابعت: "بإذن الله سيكون حفل التكريم لهذا العام حدثاً مميزاً يتناسب مع حجم المناسبة ونوعها وخصوصاً أن أولياء الأمور وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات سيُشاركن الطالبات فرحة التفوق في الحفل".

وناقشت اللجنة برئاسة المساعد للشئون التعليمية وعضوية كل من مديرة إدارة التوجيه والإرشاد مع مشرفات الإدارات المساندة كل ما من شأنه خدمة ضيوف الحفل مستعرضات أبرز المهام ومدى الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث الذي ينفذه "تعليم الرياض" وتسخير الإمكانات المادية والبشرية وإعداد برنامج مميز ليظهر الحفل بأبهى حلة بوجود الطالبات المكرمات وضيفات الشرف.

وتكوّن أعضاء اللجنة المشكّلة من الإدارات المعنية بتكريم الطالبات المتفوقات وهي إدارات (التوجيه والإرشاد - نشاط الطالبات - التربية الخاصة - الإشراف التربوي - الأمن والسلامة المدرسية - العلاقات العامة والإعلام التربوي).