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دعا إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية لمن يطلب حوالات أو مبالغ باسمه

"الاستثمارات العامة" يؤكد: لا نقدم خدمات للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكداً بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

ودعا "الصندوق" لضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن" عن أي مخالفة يتم ملاحظتها.