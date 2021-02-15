"الاستثمارات العامة" يؤكد: لا نقدم خدمات للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

دعا إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية لمن يطلب حوالات أو مبالغ باسمه

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكداً بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ودعا "الصندوق" لضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن" عن أي مخالفة يتم ملاحظتها.

3

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 04:04 PM

دعا إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية لمن يطلب حوالات أو مبالغ باسمه

"الاستثمارات العامة" يؤكد: لا نقدم خدمات للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

فهد الغبيوي

الرياض

3 2,187

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكداً بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ودعا "الصندوق" لضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن" عن أي مخالفة يتم ملاحظتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021