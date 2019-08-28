نحتاج صوتاً من أعدائها.. "الظاهري": هلكتمونا بحقوق المرأة!

يقول لـ"عجب": اضرب بوركت وقلوب الرجال معك

"مللنا من تحول كتاب الصحف إلى دعاة لحقوق النساء"، هكذا يفتح الكاتب الصحفي هاني الظاهري باباً لمعركة مع المرأة أم ضدها، رافضاً الهجوم الذي يتعرض له الكاتب الزميل أحمد عجب، واتهامه بالتحامل على المرأة وحقوقها، واتخاذ موقف عدائي من مطالبها، حتى يصل الأمر إلى وصفه بـ"عدو المرأة"، ليعلن "الظاهري" تأييده الكامل لـ"عجب"، بعبارة "اضرب بوركت وقلوب الرجال معك".

دفاعاً عن "أحمد عجب"

وفي مقاله "هلكتونا بحقوق المرأة!" بصحيفة "عكاظ"، يبدأ "الظاهري" بالدفاع عن الكاتب الصحفي أحمد عجب، ويقول: "يوجه بعض الزملاء من المثقفين و(الكتّاب والكاتبات) سهامهم نحو أطروحات كاتب (عكاظ) الزميل أحمد عجب، ويتهمونه بالتحامل على المرأة وحقوقها واتخاذ موقف عدائي من مطالباتها، أما في شبكات التواصل فيصل الأمر إلى وصفه بـ (الذكوري) و(عدو المرأة)، وما إلى ذلك من أوصاف مشابهة، والحق أنني لو كنت رئيساً لتحرير هذه الصحيفة (لنشرت مقالات أبي عجب) المستفزة للنساء على صدر الصفحة الأولى ليس لعمقها أو اتفاقي معها، وإنما لكونها مثيرة للجدل، وتخلّف دائماً حرائق في الغابات النسوية، كما تفعل النيران في غابات الأمازون هذه الأيام".

توفيق الحكيم.. "عدو المرأة"

ويرصد "الظاهري" قصة اتهام الكاتب المصري توفيق الحكيم بأنه عدو للمرأة، ويقول: "عداء المرأة ليس اتهاماً جديداً يلاحق كتاب الصحف، بل هو قديم قدم الصحافة العربية نفسها، وقد لقّب قبل أكثر من 80 عاماً الكاتب الكبير توفيق الحكيم بـ(عدو المرأة)، والتصق به هذا اللقب طوال حياته، فعلى الرغم من ليبراليته وأطروحاته التنويرية ومحاربته للتيارات الظلامية، خاض "الحكيم" معارك صحفية شرسة ضد التيار النسوي المصري الذي كانت تقوده هدى شعراوي، حتى إنه أصبح أيقونة لعداء النساء في السينما المصرية.. بدأت حكاية هذا اللقب مع توفيق الحكيم عندما كان كاتباً مغموراً وكتب: "أنا أكره المرأة والنظام البرلماني؛ لأن طبيعة كليهما واحدة.. الثرثرة"، فثار عليه أعضاء البرلمان المصري، وشيوخ الأزهر، ومجتمع المثقفين والتيار النسوي، وطالب الجميع بفصله من عمله كموظف حكومي بسيط، والقبض عليه وسجنه لتأديبه، واستمر هذا الضجيج حتى تدخل وزير الثقافة في عصره وأوقع عليه عقوبة تأديبية تمثلت في الحسم من راتبه الشهري لإسكات جموع الغاضبين، وقد تسببت هذه الحادثة في شهرته (كما أكد ذلك بنفسه في كتاب أصدره عام 1977).. توفي "الحكيم" وهو لم يغير قناعته المتطرفة ضد النساء، حتى إنه تزوج وأنجبت زوجته أطفالاً دون أن يعرف أحد بذلك في الأوساط الثقافية، وعندما تسرب خبر زواجه وتحول إلى مانشيت صحفي كتب مقالة بعنوان (عدو المرأة يتزوج بشروطه)!".

أنيس منصور يتندّر على النساء

ويتناول "الظاهري" كاتباً آخر وُصِف بأنه عدو المرأة، ويقول: "كاتب عربي آخر لا يقل نجومية عن توفيق الحكيم في عصره هو (أنيس منصور) الذي وُصِف بأنه (عدو المرأة.. ومحبوب النساء)، وسبب محبة النساء له أنه كان ساخراً لاذعاً يضحكهن على أنفسهن، وقد ألف كتاباً بعنوان (قالوا) تندّر به على النساء بالجملة، وجمع فيه أشهر المقولات الساخرة بهن في أغلب ثقافات العالم، ومن أقواله الشهيرة: (الرجل هو الجنس اللطيف، والمرأة هي الجنس يا لطيف)، و(فتش عن المرأة وراء كل مصيبة)، و(آخر ما يموت في المرأة لسانها)، و(لا تصدق نصيحة رجل متزوج فقد كان أولى به نصح نفسه)، وقال يوماً: (ندمت على أني لم يكن لي ابنة) وعندما فرح متابعوه بمقولته وتوقعوا أنه توقف عن معاداة المرأة صدمهم بقوله: (لكن لما رأيت البنات ندمت على أني ندمت)".

اضرب.. بوركت

وينهي "الظاهري" مؤيداً الكاتب أحمد عجب، ومؤكداً أننا بحاجة إلى عدو المرأة، ويقول: "الحق أننا بحاجة في صحافتنا اليوم إلى أن نستمع إلى صوت أعداء المرأة، فقد مللنا من تحول كتاب الصحف إلى دعاة لحقوق النساء، حتى بات الرجل هو من يستحق الدفاع عنه والمطالبة بحقوقه، ولذلك أقول للزميل "أبي عجب": اضرب بوركت وقلوب الرجال معك، حتى وإن كانت سيوفهم عليك".