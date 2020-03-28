مصادر: رجال الأمن يقبضون على المشاركين في قضية مقاطع الفيديو المشينة

علمت "سبق" بأن رجال الأمن تمكنوا من القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكان شاب ومجموعة آخرون قد شاركوا في الظهور والتصوير في المقاطع المشينة التي تم تداولها.

يشار إلى أن النيابة العامة وجَّهت بالقبض على الشاب والمشاركين معه في وقت سابق أمس.