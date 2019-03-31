من الرياض لمكة.. تنبيهات الأرصاد تمهّد ليوم ماطر في 10 مناطق

حالة مصحوبة بزخات من البَرَد بعدة محافظات ويستمر معظمها للمساء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، تنبيهات متقدمة لـ9 مناطق، شملت: (الشرقية، ومكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف، وعسير، والقصيم، ونجران)؛ فيما أصدرت تنبيهًا واحدًا "غير متقدم" لمنطقة الباحة.

وذكرت الأرصاد في التنبيه المتقدم للمنطقة الشرقية: حالة استمرار لهطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بزخات من البرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تشمل: (الدمام، والخبر، والظهران، والجبيل، والخفجي، والأحساء، وحفر الباطن، والقيصومية، والنعيرية، والقطيف، والأجزاء المجاورة) بدأت الثانية صباح اليوم، وتنتهي في السابعة مساء.

وفي تنبيه لمنطقة الباحة قالت الهيئة: إن حالة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة بالباحة وبلجرشي والعقيق والمندق والأجزاء المجاورة، من العاشرة صباح اليوم حتى التاسعة مساء.

وواصلت الهيئة تنبيهاتها المتقدمة، وأفادت بأن منطقة مكة المكرمة تتعرض لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بكل من رنية وتربة والخرمة والمويه وظلم والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر 12 ساعة.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة عسير، أكدت الأرصاد أن المنطقة تتعرض لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بكل من بيشة والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا.

ونبهت الهيئة، الرياض لحالة هطول أمطار رعدية تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، بكل من: (الدوادمي، والرياض، وشقراء، ورماح، والزلفي، والأجزاء المجاورة).

وتبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا، وتستمر 12 ساعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة القصيم، أفادت الهيئة بتعرض المنطقة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تشمل: (بريدة، وعنيزة، والبكيرية، والرس، والمذنب، والأجزاء المجاورة)، وتبدأ في الحادية عشرة صباحًا، وتستمر للحادية عشرة مساء.

وفي الجوف تتعرض المنطقة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة بكل من: (القريات، وطبرجل، ودومة الجندل، وسكاكا، والأجزاء المجاورة) تبدأ في العاشرة صباحًا، وتستمر للعاشرة مساء.

ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية لنفس الحالة؛ حيث تتعرض لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، بكل من: (رفحاء، وعرعر، والأجزاء المجاورة)، تبدأ في العاشرة صباحًا وتستمر للعاشرة مساء.

وفي تنبيه لنجران، قالت الهيئة: إن المنطقة تتعرض لنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل شرورة ونجران والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة في العاشرة صباحًا وتستمر حتى العاشرة مساء.