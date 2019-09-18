"الترفيه" تفتح أبواب "احتفالات الهمة" غداً بجميع المناطق

إلى الإثنين المقبل عبر بوابات صُممت كبوابات قصر المصمك

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني، أن احتفالات الهمة ستفتتح أبوابها غداً الخميس إلى الإثنين المقبل 23 سبتمبر من الساعة 3 إلى 11 مساءً، عبر بوابات صُممت كبوابات قصر المصمك الذي يحمل رمزية نوعية للمملكة.

وستُوجد احتفالات الهمة في موقعيْن بكل من الرياض وجدة، فيما ستكون في موقع واحد ببقية مناطق المملكة, حيث سيحظى الزائر للفعالية بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب بقيادته.

وستشتمل احتفالات الهمة على عديد من العناصر، تبدأ بـ "وحدة وطن" التي تتدرج ملامح الوطن من خلالها في أبراج تحكي بعناية تاريخ مناطقها بسبع لوحات، ابتداءً من مبانيها وتضاريسها إلى رمزها والخط العربي الأصيل، من ثم الصناعات اشتهرت بها كل منطقة على حدة، إلى جانب استعراض ازدهارها قديماً وحديثاً، وأشهر ما كُتب عنها، إضافة إلى المناظر الطبيعية من كل منطقة, يلي ذلك "العروض الجائلة" التي تقدمها مجموعة طويلة القامة تقدم عروض أزياء جائلة مستمدة من التراث السعودي، ثم "الفرق الشعبية" التي تقدم وصلة فنية تستعرض الفن الشعبي السعودي المتوارث لمناطق المملكة من رقصات وأشعار وأغانٍ، مثل: السامري، العرضة، الدحة، الليوة.

وعلى المستوى الفني؛ تقدم أركان "أنغام الوطن" منصات عازفين تستعرض مواهب موسيقية محترفة على أشهر الآلات الموسيقية المحلية كالربابة والعود والقانون، ليستمتع زوار احتفالات الهمة بمقطوعاتهم الموسيقية المختلفة التي تغنت بالوطن.

وفي زوايا مقر الاحتفالات تقدم شاشات العرض الحي فيديو ترويجياً رسمياً لموسم اليوم الوطني الـ 89، وبثاً حياً للفعالية والزوار بمختلف المسارات، إضافة إلى البث الحي لاحتفالات المناطق الأخرى.

وامتداداً لهوية الموسم؛ تحتوي احتفالات الهمة على حجر تم جلبه من جبال طويق، ليحفر الزوّار جملة من ثلاث كلمات لمدة دقيقة ونصف الدقيقة إجابة لسؤال يتم تحديده مسبقا مثل: ما الأثر الذي تود تركه للأجيال القادمة؟ وبنهاية الموسم سيتم تجميع الأحجار من كل المناطق لتشكل عملاً فنياً واحداً, إلى جانب إتاحة أركان بمجسمات فنية بتصاميم مختلفة لإتاحة فرصة التصوير معها لكل الأفراد والعائلات والأطفال، ليوم وطني يبقى في الذاكرة.

وستحتضن احتفالات الهمة ورش عمل للأطفال متنوعة في محتواها، تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء, إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاريع الشبابية السعودية لتعرض منتجاتها بأكشاك تحمل هوية الموسم، مع الحرص على توفير تجربة تسوّق مميزة للزوّار.

وتم تخصيص مناطق تتيح للزوّار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية، تشمل عربات طعام متنقلة، أكشاك طعام بتصميم متماثل للهوية التجارية، إضافة إلى استقطاب علامات تجارية لمطاعم عالمية وفق معايير عالية الجودة والخدمة، وتوفير منطقة مخصصة للجلسات, كما تحتوي شوارع الاحتفالات على متاجر خاصة لهدايا مصنوعة من الثقافة السعودية بطابع هوية شعار "همة حتى القمة" بجودة عالية.

وستكون احتفالات الهمة هي المواقع التي تحتضن عروض الألعاب النارية على طيلة الموسم, والأفضل لمشاهدة الألعاب النارية التي سترتفع إلى ما يزيد على 300 متر وبواجهة لا تقل عن 150 متراً، تصاحبها موسيقى تم اختيارها من وحي المناسبة الغالية، من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق.