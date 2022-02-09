أمير تبوك يواسي "محمد حسني" فى وفاة شقيقه

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم، في وفاة شقيقه رحمه الله. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب "حسني" باسمه ونيابة عن كافة أسرتهم عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.