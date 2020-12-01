فرنسا تسجّل 4005 إصابات جديدة بكورونا و406 حالات وفاة

الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، تسجيل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة، كما سجلت السلطات الصحية، وفقاً للبيان، 406 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52731 حالة.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:04 AM

الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة

فرنسا تسجّل 4005 إصابات جديدة بكورونا و406 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، تسجيل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة، كما سجلت السلطات الصحية، وفقاً للبيان، 406 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52731 حالة.

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