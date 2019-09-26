"التجارة" تستدعي 87 مركبة من نوعي "كاديلاك" وشفروليه"

لاحتمالية توقف نظام EPS قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 87 مركبة من نوع كاديلاك "ATS / CTS" وشفروليه "CAMARO / CORVETTE سنة الصنع 2017.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لاحتمالية توقف نظام (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.