المغرب: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

وصل إجمالي الإصابات إلى 7375

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء إلى 7375.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر في 197 بعد عدم تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4573 بعد تعافي 196 شخصاً آخرين، وتم أيضاً استبعاد 125 ألفاً و593 حالة بعد الكشف المخبري.