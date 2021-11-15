صحيفة إيطالية شهيرة: لهذه الأسباب لم يستحوذ السعوديون على "إنتر ميلان"

قبل أن يتحول الاهتمام إلى الكرة الإنجليزية و"نيوكاسل"

قبل اكتمال عملية استحواذ التحالف المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" على نادي "نيوكاسل" الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان هناك اهتمام من جانب الصندوق السيادي بنادي إنتر ميلان الإيطالي قبل أن يخبو ذلك الاهتمام، وتتجه الأنظار لإكمال الصفقة الإنجليزية.

وكشف موقع "sempreinter" المختص بأخبار النادي الإيطالي العريق النقاب عن الأسباب وراء تراجع صندوق الاستثمارات وشركائه عن إتمام صفقة "إنتر ميلان" بالرغم من الاهتمام الذي أبدوه في البداية؛ إذ لفت إلى أن الصندوق أعرب عن شكوكه بشأن هيكل دوري الدرجة الأولى الإيطالي؛ ما حدا به إلى التوجه إلى الدوري الإنجليزي وأنديته.

ووفقًا لما نقله الموقع الرياضي عن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، فقد تركز اهتمام المستثمرين السعوديين على الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من الدوري الإيطالي؛ بسبب الإمكانات المالية الكبيرة في كرة القدم الإنجليزية، التي تعد محدودة في نظيرتها الإيطالية.

تلك الإمكانيات الكبيرة تتجلى بوضوح فيما يحققه الدوري الإنجليزي من عائدات ضخمة في المباراة الواحدة، بمتوسط 38 مليون يورو مقارنة بـ 14 مليون يورو فقط في الدوري الإيطالي، كذلك يتفوق الدوري الإنجليزي الممتاز على الإيطالي في عائدات الرعاية.

وفي الوقت نفسه تتمتع المملكة المتحدة بروابط طويلة الأمد مع العديد من دول الخليج والشركات، كما أصبحت لندن مركزًا رئيسيًّا لتلك الاستثمارات، بينما لا تتمتع دول أخرى في القارة بمثل هذا الارتباط الوثيق، كما أن هناك شعورًا بوجود حواجز أقوى أمام الاستثمارات الشرق أوسطية في إيطاليا، بحسب ما لفتت إليه الصحيفة الإيطالية الرياضية.