أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحات تجاوزت 8 آلاف م2

أكدت استمرار معالجتها للظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري

استعادت أمانة محافظة جدة أراض حكومية بلغت مساحتها نحو 8.246 م2، بحي الأجواد شرق المحافظة، تمثلت في تعديات عشوائية.



وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية المتمثلة في إزالة المخالفات البلدية, ومكافحة الظواهر السلبية.



وأكدت الأمانة استمرار معالجتها للظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، مثمنة دور سكان الحي مشاركتهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي 940 لمعالجتها.