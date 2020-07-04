خلال 24 ساعة.. "كورونا" أصاب 212.326 شخصًا في العالم

كبرى الزيادات سُجِّلت في أمريكا والبرازيل والهند

سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز".

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.