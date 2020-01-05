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الأمن العام: 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة

الرياض .. ضبط 31 متحرِّشاً ومعاقبة 172 رجلاً وامرأة خالفوا "الذوق العام"

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 31 متهماً في قضايا تحرُّش مختلفة خلال الفترة من 3 إلى 9 جُمادى الأولى 1441.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر"، ظهر اليوم: تمّ توقيع العقوبات المقرّرة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام؛ بينهم 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.