الرياض .. ضبط 31 متحرِّشاً ومعاقبة 172 رجلاً وامرأة خالفوا "الذوق العام"

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 31 متهماً في قضايا تحرُّش مختلفة خلال الفترة من 3 إلى 9 جُمادى الأولى 1441.
وقال حساب الأمن العام على "تويتر"، ظهر اليوم: تمّ توقيع العقوبات المقرّرة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام؛ بينهم 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.شرطة الرياض قضايا تحرش
الأمن العام: 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 31 متهماً في قضايا تحرُّش مختلفة خلال الفترة من 3 إلى 9 جُمادى الأولى 1441.
وقال حساب الأمن العام على "تويتر"، ظهر اليوم: تمّ توقيع العقوبات المقرّرة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام؛ بينهم 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.