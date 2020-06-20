تونس تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 1156 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1156 حالة، فيما تم تسجيل 1017 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 50 حالة.