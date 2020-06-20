تونس تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 1156 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1156 حالة، فيما تم تسجيل 1017 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 50 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 01:57 PM

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 1156 حالة

تونس تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1156 حالة، فيما تم تسجيل 1017 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 50 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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