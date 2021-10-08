مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام!

كشف عن العمل على تجهيز توصيات بضرورة العودة للحبوب الأصيلة

أكد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحيذيف المدير العام للمختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السابق؛ في تصريحات لـ"سبق"، أن التعديل الوراثي في الحبوب بشتى أنواعها من "القمح والحنطة وغيرها" بهدف زيادة الإنتاج والقضاء على المجاعات؛ يسبب السكري وهشاشة العظام.

وتفصيلًا، قال "المحيذيف" عن التعديل الوراثي في الحبوب: "منذ تقريبًا 60 سنة بدأت فكرة التعديل الوراثي في الحبوب من قمح وحنطة وغيرها؛ بهدف زيادة الإنتاج، ولم تتم دراسة الآثار الصحية المستقبلية لهذا التعديل؛ ما ينتج عنه من آثار صحية على الأجيال مع الوقت، وكانت الدراسة فقط على زيادة الإنتاج للقضاء على المجاعات في العالم".

وأضاف: "مع تقدم الأبحاث على ما يسمى بالتعديل الوراثي على الحبوب في كلٍّ من أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة علميًّا؛ أثبتت تلك الدراسات والأبحاث أن هناك أضرارًا صحية؛ منها هشاشة العظام وآلام المفاصل وارتفاع سكر الدم".

وختم "المحيذيف" تصريحه بقوله: "ستتم مناقشة ذلك في عددٍ من الورش العلمية، ويتم استعراض معظم الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص، بعد ذلك سيُعمل توصيات لجهات الاختصاص لمعالجة التعديل الوراثي على الحبوب والعودة للحبوب الأصيلة بدون التعديل الوراثي عليها".